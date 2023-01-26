Госдеп: США вместе с союзниками разрабатывают механизм привлечения России к ответственности за спецоперацию

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что американское руководство вместе с союзниками работает над механизмом привлечения России к ответственности за спецоперацию.

По ее словам, совместная работа с «Большой семеркой» и Украиной может завершиться уже к лету 2023 года.

Нуланд пояснила, что речь идет о сборе доказательной базы и определением нескольких моделей формирования данного механизма.

Она также отметила, что механизм может быть построен по принципам трибунала.