Госдеп: США вместе с союзниками разрабатывают механизм привлечения России к ответственности за спецоперацию
2023-01-26 22:25
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что американское руководство вместе с союзниками работает над механизмом привлечения России к ответственности за спецоперацию.
По ее словам, совместная работа с «Большой семеркой» и Украиной может завершиться уже к лету 2023 года.
Нуланд пояснила, что речь идет о сборе доказательной базы и определением нескольких моделей формирования данного механизма.
Она также отметила, что механизм может быть построен по принципам трибунала.
Опубликовано: Светлана Репина