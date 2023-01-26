Politico: завод по сборке танков Abrams для Киева занят другими заказами

Издание Politico утверждает, что американский танковый завод, который производит машины Abrams, сейчас не занят в выпуске танков для армии Украины.

Американская газета Politico со ссылкой на инсайдера сообщила, что на территории Соединённых Штатов есть лишь один завод по серийному производству танков Abrams, располагающийся в городе Лима штата Огайо. По данным информатора журналистов Politico, сейчас танковый завод в Огайо занят производством вооружений по заказам Варшавы и Тайваня.

Примечательно, что ранее представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила о неспособности Вашингтона поставить Киеву танки Abrams M1 к концу первого месяца грядущей весны.