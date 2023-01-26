Сингх: на складах США нет танков Abrams для поставок в Украину

Представитель Пентагона Сабрина Сингх утверждает, что у ведомства нет свободных танков Abrams для передачи Киеву.

26 января официальный представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Сабрина Сингх публично заявила, что на американских военных складах отсутствуют свободные танки Abrams M1, которые могли бы быть переданы вооружённым силам Украины. По данным Сингх, на производство новых танков Abrams для Киева уйдёт несколько месяцев.

При этом газета Politico сообщает, что единственный завод по производству танков Abrams M1 в США расположен в Огайо и в текущий момент занят выпусков данных машин для нужд Тайваня и Польши.