Пентагон: На складах США нет танков для поставок в Украину

В Пентагоне заявили об отсутствии запасов танков для передаче украинской армии.

Российское информационное агентство РИА Новости сообщает о том, что в США не хватает танков для отправки в Украину.

"Пентагон сообщил об отсутствии необходимых танков для Украины на складах США", - говорится в телеграм-канале источника.

Напомним, ранее президент США Джо Байден сообщил о том, что Вашингтон передаст 31 танк Вооруженным силам Украины.