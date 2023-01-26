Пентагон: На складах США нет танков для поставок в Украину
2023-01-26 22:44
В Пентагоне заявили об отсутствии запасов танков для передаче украинской армии.
Российское информационное агентство РИА Новости сообщает о том, что в США не хватает танков для отправки в Украину.
"Пентагон сообщил об отсутствии необходимых танков для Украины на складах США", - говорится в телеграм-канале источника.
Напомним, ранее президент США Джо Байден сообщил о том, что Вашингтон передаст 31 танк Вооруженным силам Украины.
Опубликовано: Николай Скира