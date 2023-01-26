Нуланд: кадровые перестановки в госаппарате Украины указывают на решительную борьбу Зеленского с коррупцией
2023-01-26 22:45
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что кадровые решения Владимира Зеленского указывают на решительную борьбу с коррупцией на Украине.
Она напомнила, что на этой неделе Зеленский принял несколько решений об увольнении должностных лиц, которых подозревают в коррупции.
Нуланд подчеркнула, что Украине предстоит не только пережить военный конфликт, но и стать более демократической европейской страной.
По ее словам, США и их союзники оказывают помощь Украине, в том числе и по этой причине.
Опубликовано: Светлана Репина