Нуланд: кадровые перестановки в госаппарате Украины указывают на решительную борьбу Зеленского с коррупцией

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что кадровые решения Владимира Зеленского указывают на решительную борьбу с коррупцией на Украине.

Она напомнила, что на этой неделе Зеленский принял несколько решений об увольнении должностных лиц, которых подозревают в коррупции.

Нуланд подчеркнула, что Украине предстоит не только пережить военный конфликт, но и стать более демократической европейской страной.

По ее словам, США и их союзники оказывают помощь Украине, в том числе и по этой причине.