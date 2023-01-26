Пентагон подтвердил поставку танков Abrams M1A2 Украине

Сотрудник Минобороны США Сабрина Сингх рассказала, какую версию танков Abrams Киев получит от Вашингтона.

В четверг вечером официальный представитель американского Пентагона Сабрина Сингх публично подтвердила растиражированную в СМИ информацию о том, что правительство Соединённых Штатов передаст Украине 31 танки Abrams экспортной модификации M1A2. При этом Сингх утверждает, что Киев получит танки от СШИ лишь через несколько месяцев, когда оборонные предприятия страны их произведут.

Характерно, что сотрудник Госдепа Виктория Нуланд рассказала о невозможности передачи американских танков Abrams солдатам ВСУ к концу марта 2023 года.