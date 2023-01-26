Бывшая замглавы Европарламента Кайли подает в суд на польского депутата ЕП за клевету о связях с Россией

Бывшая замглавы Европарламента Ева Кайли подает в суд на депутата ЕП от Польши Яцека Сариуш-Вольского.

Кайли обвиняет депутата в клевете по поводу того, что она якобы получала деньги из России и поэтому находилась под слежкой.

Адвокат Кайли Михалис Димитракопуло заявил, что Сариуш Вольский публично клеветал на бывшую замглавы Европарламента.

Он также подчеркнул, что такие заявления наносят ущерб Кайли и являются ложью.