Бывшая замглавы Европарламента Кайли подает в суд на польского депутата ЕП за клевету о связях с Россией
2023-01-26 22:59
Бывшая замглавы Европарламента Ева Кайли подает в суд на депутата ЕП от Польши Яцека Сариуш-Вольского.
Кайли обвиняет депутата в клевете по поводу того, что она якобы получала деньги из России и поэтому находилась под слежкой.
Адвокат Кайли Михалис Димитракопуло заявил, что Сариуш Вольский публично клеветал на бывшую замглавы Европарламента.
Он также подчеркнул, что такие заявления наносят ущерб Кайли и являются ложью.
Опубликовано: Светлана Репина