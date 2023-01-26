Экс-депутат Верховной рады Царев: показ обращения Зеленского по российскому ТВ похож на эксгибиционизм
2023-01-26 23:21
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев считает, что показ обращения Зеленского по российскому телевидению был похож на эксгибиционизм.
Он отметил, что в обоих случаях маньяк получает больше удовольствия, чем его жертвы.
Царев пояснил, что рейдерский захват телеэфира был попыткой создания положительной повестки для Украины на фоне новостей о скором окружении Артемовска.
По его мнению, эта акция была направлена на украинцев, которые могут расценить ее как маленькую победу.
Опубликовано: Светлана Репина