Экс-депутат Верховной рады Царев: показ обращения Зеленского по российскому ТВ похож на эксгибиционизм

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев считает, что показ обращения Зеленского по российскому телевидению был похож на эксгибиционизм.

Он отметил, что в обоих случаях маньяк получает больше удовольствия, чем его жертвы.

Царев пояснил, что рейдерский захват телеэфира был попыткой создания положительной повестки для Украины на фоне новостей о скором окружении Артемовска.

По его мнению, эта акция была направлена на украинцев, которые могут расценить ее как маленькую победу.