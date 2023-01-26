В Венгрии объяснили, почему отказываются поставлять оружие на Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна отказывается поставлять оружие на Украину, поскольку не хочет участвовать в конфликте.

Он уточнил, что на парламентских выборах в прошлом году венгерский народ высказался за то, чтобы оставаться в стороне от войны.

Сийярто уточнил, что Венгрия не собирается участвовать в конфликте ни на чьей стороне и считает приоритетом обеспечение безопасности своих граждан.

Он также подчеркнул, что Будапешт призывает к прекращению огня и проведению мирных переговоров.