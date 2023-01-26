Глава сетевого регулятора ФРГ Мюллер: немцы экономят слишком мало газа
2023-01-26 23:49
Руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер сообщил, что на прошлой неделе в стране сэкономили слишком мало газа.
Он уточнил, что это касается и промышленных компаний, и граждан. Он указал на необходимость экономии, несмотря на заполненные хранилища.
По словам Мюллера, достаточный уровень газа в хранилищах объясняется теплой зимой.
Он рассказал, что промышленность на прошлой неделе сократила потребление газа на 10%, граждане – на 9%. Неделей ранее оба показателя составляли 34%.
Опубликовано: Светлана Репина