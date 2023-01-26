Зеленский признал, что Украину устроит только победа на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Москвой, признав, что Украину устроит только победа на поле боя.

26 января действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале прокомментировал ракетный удар по украинской системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики.

Зеленскйи заявил, что «эту российскую агрессию можно и надо останавливать только адекватным оружием <…> на поле боя», призвав страны коллективного Запада поставить Украине дополнительное оружие для обеспечения боеспособности ВСУ и отвергнув возможность мирного урегулирования украинского конфликта.