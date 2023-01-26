Премьер Венгрии Орбан: мирное урегулирование на Украине займет месяцы или годы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что урегулирование украинского кризиса может занять месяцы или годы.

Он подчеркнул, что сразу же после прекращения огня сторонам необходимо начать мирные переговоры.

Орбан также указал на кризис политического руководства в Европе, отметив, что европейские руководители не могут формулировать интересы своего континента.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что страна не отправляет Украине оружие, поскольку не хочет становиться участницей конфликта.