Пентагон: Украине будет трудно поддерживать боеспособность танков Abrams

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Синегх со ссылкой на министра обороны Ллойда Остина заявила, что Украине будет сложно поддерживать боеспособность танков Abrams.

Она напомнила, что США планируют передать украинским военным 31 танк. Военные машины обещают Киеву и другие страны.

Ранее Джо Байден заявил о передаче танков, а также о том, что украинские войска готовятся к весеннему контрнаступлению.

В Белом доме считают, что бронетехника, переданная Украине Западом, поможет ей вернуть Крым.