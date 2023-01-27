Депутат Госдумы РФ Пирог: решение МОК по допуску российских спортсменов является провокацией

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог считает решение МОК по критериям допуска к соревнованиям российских спортсменов провокацией.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что к состязаниям в нейтральном статусе могут быть допущены спортсмены из РФ, которые ранее не высказывались в поддержку спецоперации на Украине.

Пирог отметил, что это похоже на прощупывание почвы, хотя ранее в МОК неоднократно заявляли о незыблемости олимпийских принципов.

Депутат назвал такое решение попыткой манипуляции, спекуляции и шантажа, подчеркнув, что спортсменов нельзя лишать национальности и позиции.