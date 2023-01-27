Минобороны Беларуси: у границ республики участились полеты иностранной военной авиации

Минобороны Беларуси сообщает, что интенсивность полетов иностранной военной авиации у границ страны существенно увеличилась.

По данным ведомства, речь идет об увеличении в 2-3 раза и наращивании авиационной составляющей с западной стороны.

Ранее глава генштаба Вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич заявил, что летный состав нужно беречь в любых условиях.

До этого госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович сообщил, что совместная белорусско-российская группировка войск формируется в соответствии с планом.