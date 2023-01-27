NBC: в феврале Джо Байден может приехать в Европу

Обозреватель NBC Джош Ледерман со ссылкой на собственные источники сообщает, что в феврале может состояться визит Джо Байдена в Европу.

По его словам, поездка американского президента может быть приурочена к годовщине начала спецоперации РФ на Украине.

Ледерман отмечает, что на данный момент неизвестно, какие страны может посетить Байден в рамках этой поездки.

Ранее сообщалось о нескольких визитах представителей администрации США на Украину. О некоторых из них не было известно заранее.