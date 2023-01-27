Додон: через Молдову перебрасывают горючее и грузы для ВСУ

Бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что нынешняя глава государства Майя Санду вместе с правящей Партией действия и справедливости втягивают страну в украинский конфликт.

По его словам, это происходит под давлением Запада, который в ответ закрывает глаза на беззаконие, творимое действующей властью.

Додон считает, что через Молдовы перебрасывают горючее и различные грузы для украинских военных.

Такой вывод он сделал из фото и видео в сети, на которых показано движение грузовиков из Румынии в Молдову, а затем на Украину.