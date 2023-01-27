Представитель Минкульта РФ Давиденко: «Чебурашка» победил «Аватара»

Глава департамента кинематографии и цифрового развития российского Минкульта Дмитрий Давиденко заявил, что фильм «Чебурашка» победил «Аватара».

Такое заявление он сделал во время спецпоказа «Чебурашки» в Госдуме.

По его словам, «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом за всю историю российского кинопроката. За 17 дней января было продано 13,607 млн билетов.

Таким образом, российский фильм превзошел первую часть «Аватара» и комедию «Холоп».