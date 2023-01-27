Bloomberg: ЕС может ввести потолок цен на российское дизтопливо на уровне 100 долларов за баррель

Агентство Bloomberg сообщает, что страны Евросоюза и G7 хотят ввести ограничение цен на экспорт российского дизтоплива в третьи страны на уровне 100 долларов за баррель.

При этом для разных видов российских нефтепродуктов планируется установить разные ограничения.

Например, для мазута максимальная цена может составить 45 долларов за баррель, но цены еще могут измениться.

Вместе с тем ЕС пытается не только ограничить доходы России, но еще и избежать скачков цен и дефицита нефтепродуктов на мировом рынке.