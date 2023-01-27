Spectator: после завершения конфликта Украина будет бедной и коррумпированной страной

Мэттью Пэррис в материале для издания The Spectator пишет, что после завершения конфликта Украина останется бедным и коррумпированным государством.

По его мнению, западные страны не представляют себе настоящих реалий политической жизни на Украине.

Публицист утверждает, что страна далека от модели современного демократического государства.

Он также считает, что в период президентства Владимира Зеленского победить коррупцию в деловой и политической сферах не удастся.