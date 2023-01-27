Экс-премьер РФ Степашин: Волгоград нужно переименовать обратно в Сталинград

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин предложил переименовать город Волгоград обратно в Сталинград.

По его словам, это позволит сохранить память о Сталинградской битве и победе в ней.

Степашин признал, что роль Иосифа Сталина в российской истории неоднозначна, но отметил, что победу в Сталинградской битве это не отменяет.

Ранее пария «Коммунисты России» выступила с предложением присвоить Санкт-Петербургу названии Санкт-Петербург город-Герой Ленинград.