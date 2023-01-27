Экс-премьер РФ Степашин: Волгоград нужно переименовать обратно в Сталинград
2023-01-27 01:35
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин предложил переименовать город Волгоград обратно в Сталинград.
По его словам, это позволит сохранить память о Сталинградской битве и победе в ней.
Степашин признал, что роль Иосифа Сталина в российской истории неоднозначна, но отметил, что победу в Сталинградской битве это не отменяет.
Ранее пария «Коммунисты России» выступила с предложением присвоить Санкт-Петербургу названии Санкт-Петербург город-Герой Ленинград.
Опубликовано: Светлана Репина