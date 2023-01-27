FT: США планируют увеличить выпуск истребителей F-16 в случае поставок Украине
2023-01-27 01:58
Американская компания Lockheed Martin сообщила, что готова увеличить выпуск истребителей F-16 в случае их передачи Украине.
По информации Financial Times, после решения о поставках на Украину тяжелых танков из США и Германии началось обсуждение передачи истребителей.
В связи с этим в Lockheed Martin заявили о готовности наращивать производство, если в этом возникнет необходимость.
Истребитель F-16 относится к четвертому поколению. С 2005 года на вооружении американской армии состоят самолеты следующего поколения.
Опубликовано: Светлана Репина