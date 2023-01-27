Глава МИД Венгрии Сийярто: супердержавам стоило бы подумать о переговорах, а не о поставках оружия

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что супердержавам стоит обсуждать мирные переговоры по Украине, а не поставки оружия.

Он отметил, что сейчас необходимо предпринимать усилия для прекращения огня и организации мирных переговоров.

Сийярто предложил странам Запада не продлевать войну, а сесть за стол переговоров, чтобы найти путь к миру.

По его словам, Венгрия уже заплатила крупную цену в этом конфликте, поскольку в Закарпатье гибнут венгры.