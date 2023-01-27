Gazette Haiti: в Гаити протестующие полицейские захватили премьера и напали на его резиденцию
2023-01-27 02:16
Протестующие полицейские в Гаити заблокировали дороги возле аэропорта Порт-о-Пренсе, где находится премьер-министр Ариэль Анри.
Анри остается в дипломатической зоне аэропорта не мене четырех часов. Тем временем полицейские атаковали его резиденцию.
Они подожгли автомобильные шины по периметру здания, стреляют в охранников и бросают камни.
Протесты полицейских в стране начались после убийства шестерых сотрудников полиции членами вооруженных банд.
Опубликовано: Светлана Репина