Gazette Haiti: в Гаити протестующие полицейские захватили премьера и напали на его резиденцию

Протестующие полицейские в Гаити заблокировали дороги возле аэропорта Порт-о-Пренсе, где находится премьер-министр Ариэль Анри.

Анри остается в дипломатической зоне аэропорта не мене четырех часов. Тем временем полицейские атаковали его резиденцию.

Они подожгли автомобильные шины по периметру здания, стреляют в охранников и бросают камни.

Протесты полицейских в стране начались после убийства шестерых сотрудников полиции членами вооруженных банд.