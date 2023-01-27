Аdvance: передача Украине немецких танков Leopard станет переломным моментом в конфликте

Журналисты хорватского издания Аdvance считают, что передача немецких танков Leopard является переломным моментом конфликта.

По их мнению, это одно из важнейших решений за все время противостояния Украины и России.

Издание пишет, что до этого западные страны не предпринимали настолько решительных действий с самого начала российской спецоперации.

Авторы материала также напоминают, что канцлер Германии Олаф Шольц был против таких поставок, но вынужденно изменил свою позицию.