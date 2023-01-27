Зеленский: в танковую коалицию Украины вошли уже 12 стран
2023-01-27 02:26
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о готовности поставлять танки в страну уже заявили 12 государств.
Он отметил, что украинским военным требуется адекватное вооружение, чтобы остановить Россию.
Зеленский уточнил, что речь идет об оружии для защиты неба, а также о санкциях и юридическом оружии.
Ранее о готовности поставлять танки на Украину заявили США и Германия, а также некоторые другие страны Запада.
Опубликовано: Светлана Репина