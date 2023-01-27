Зеленский назвал регионы Украины с самой сложной ситуацией в энергоснабжении

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором рассказал о ситуации в энергетической сфере страны.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация в энергоснабжении в настоящее время фиксируется в шести регионах.

Речь идет о Полтавской, Одесской, Киевской, Львовской, Сумской и Винницкой областях.

Зеленский уточнил, что сейчас в большинстве украинских регионов наблюдаются ограничения в поставках электричества.