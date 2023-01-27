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Зеленский назвал регионы Украины с самой сложной ситуацией в энергоснабжении

APS
2023-01-27 02:37

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором рассказал о ситуации в энергетической сфере страны.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация в энергоснабжении в настоящее время фиксируется в шести регионах.

Речь идет о Полтавской, Одесской, Киевской, Львовской, Сумской и Винницкой областях. 

Зеленский уточнил, что сейчас в большинстве украинских регионов наблюдаются ограничения в поставках электричества.

Опубликовано: Светлана Репина









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