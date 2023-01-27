Израиль нанес удары по Газе после ракетного обстрела
2023-01-27 06:21
Израильская армия объявила о проведении воздушных налетов на сектор Газа в пятницу в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинского анклава.
Израильские вооруженные силы «в настоящее время наносят удары по сектору Газа», говорится в заявлении.
Источники службы безопасности в Газе, территории, контролируемой палестинским исламистским движением ХАМАС, сообщили AFP, что было нанесено 15 ударов, о пострадавших не сообщается.
Опубликовано: Тарас Медведев