Двое россиян, сбежавших от мобилизации на Аляску, получили вид на жительство в США

Два мигранта из России, прибывшие на Аляску на лодке, получили вид на жительство в США, сообщает The Economist.

Последние 3 месяца они провели под стражей, но вскоре им разрешат работать в США. Мужчины бежали из своей страны, опасаясь мобилизации.

В октябре американские СМИ сообщили, что россияне Сергей и Максим прибыли на Аляску на лодке из России. Они рассказали жителям, что приехали из села Эгвекинот на Чукотке и бежали из страны, опасаясь мобилизации.

В офисе сенатора от Аляски Лизы Мурковски тогда заявили Associated Press, что россияне попросили убежища. Мужчины были арестованы полицией США на острове Сент-Лоуренс на Аляски.

В беседе с The Economist мигранты рассказали, что сначала их арестовали и держали в одной большой комнате с 70 другими заключенными. Они ели бобы и рис и читали все русскоязычные книги, которые попадались им под руку.

Библиотекарь два раза в месяц привозил новые книги, и в итоге россиян отпустил под залог, который выплатил украинский священник. Он также помог им найти жилье.

Россияне заявили, что решили бежать из страны после того, как в их квартиры начали стучать люди в форме.

Также рассказали, что к моменту мобилизации один из мужчин уже пытался спастись подобным образом, но из-за сильного ветра был вынужден повернуть назад. Однако после того, как после объявления мобилизации к ним в дверь постучали представители российских военных, они решили бежать.

Говорят, что им предстояло проплыть около 550 км. Они запаслись хлебом, колбасой, яйцами, чаем, кофе, печеньем, пачками сигарет и горючим. Они закрыли свой бизнес, разделили активы и, не имея возможности конвертировать рубли в доллары, раздали сбережения друзьям и родственникам.