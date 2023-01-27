Tagesspiegel: Под Бахмутом воевавшие в ЧВК Вагнера двое немцев, американец, британец и француз

Двое граждан Германии воевали на стороне России в составе группы Вагнера. Об их задержании под Бахмутом сообщило издание Tagesspiegel.

Tagesspiegel ссылается на слова 21-летнего немца, воюющего на стороне Украины. Информатор остается анонимным из соображений безопасности, но его личность известна редакции.

Известно, что мужчина родом из небольшого городка в Саксонии и путешествовал по Украине в феврале 2022 года. Он присоединился к только что созданному Международному легиону защиты Украины.

"Двое пленных имели немецкие паспорта. Один был из Лейпцига и имел русские корни. Другой был немцем из Берлина. Поскольку оба они плохо говорили по-английски, меня отправили с ними в Киев, где я исполнял обязанности переводчик на допросе. Всего три дня", - сообщает человек, известный в Украине как Бен Каулер.

Он пояснил, что плененный немец долгое время был безработным и в сентябре уехал в Россию, чтобы присоединиться к ЧВК Вагнера. У него не было военного опыта. Он сказал, что делал это исключительно из-за денег. В качестве наемника группы Вагнера, он якобы получал 5000 долларов плюс довольствие, что составляет 7000 долларов.

"Он говорит, что мог бы получать дополнительную зарплату: если он убьет одного из нас, иностранцев, и предъявит паспорт убитого в качестве доказательства, то получит дополнительные 10 тысяч долларов долларов", — продолжает информатор Tagesspiegel.

Немецкий доброволец, воюющий за Украину, сообщил, что среди попавших в плен также были американец, француз, британец и сириец.