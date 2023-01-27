Пентагон: Украина получит модернизированные танки Abrams

США отправят в Украину модернизированные танки Abrams M1A2. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх, которую цитирует Reuters.

"Я просто скажу, что это будет модификация M1A2 и не буду вдаваться в подробности", — сказала Сингх.

Ранее издание Politico сообщало, что в Украину будут поставляться не модифицированные танки Abrams M1A2, а не более старая версия A1. Однако, по данным издания, они не будут оснащаться секретными комплектами брони, содержащими обедненный уран, поскольку законодательство США запрещает его экспорт.

Танки A2 имеют более совершенную оптику и управление, чем в старой версии A1. Цифровое управление, автоматический обмен информацией с другими танками и бронемашинами позволяет командирам более эффективно управлять группой танков на поле боя. Армия США планирует отказаться от старой версии A1 в ближайшие годы.

Пресс-секретарь Пентагона также заявила, что в настоящее время у США нет на складе необходимых танков, поэтому на отправку M1A2 Abrams в Украину уйдут месяцы. Она подчеркнула, что работа с этими танками также требует времени на обучение экипажей.