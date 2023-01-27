Франция не исключает поставки истребителей Киеву
2023-01-27 07:46
По данным британских СМИ, Франция не исключает поставки истребителей на Украину.
«Мы должны рассматривать запросы в каждом конкретном случае и оставлять все двери открытыми», — заявил в Лондоне председатель комитета по обороне Национальной ассамблеи Франции Томас Гассилуд.
«Посмотрим, что будет дальше в ближайшие недели, потому что события развиваются быстро», — сказал Гассилуд после переговоров с британским коллегой Тобиасом Эллвудом и министром обороны Беном Уоллесом.
Согласно сообщениям британских СМИ, Гассилуд заявил, что поставка истребителей не должна угрожать безопасности Франции и Европы.
Опубликовано: Тарас Медведев