Сотрудник СБУ арестован по подозрению в шпионаже в пользу России
2023-01-27 08:01
На Украине задержан подполковник спецслужб СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России.
Сообщается, что мужчина раскрыл расположение военных блокпостов и другую конфиденциальную информацию, сообщает следственное агентство ГБР.
В ходе обыска были изъяты мобильные телефоны, российские сим-карты и другие улики, свидетельствующие о давних связях с российскими властями.
Глава СБУ Василий Малюк заявил, что его ведомство работает на победу Украины и предпринимает последовательные действия против предателей.
Опубликовано: Тарас Медведев