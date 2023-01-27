Сотрудник СБУ арестован по подозрению в шпионаже в пользу России

На Украине задержан подполковник спецслужб СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России.

Сообщается, что мужчина раскрыл расположение военных блокпостов и другую конфиденциальную информацию, сообщает следственное агентство ГБР.

В ходе обыска были изъяты мобильные телефоны, российские сим-карты и другие улики, свидетельствующие о давних связях с российскими властями.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что его ведомство работает на победу Украины и предпринимает последовательные действия против предателей.