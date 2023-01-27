Польша создала коалицию из 11 стран по военным репарациям от Германии

Заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик попросил Совет Европы начать работу над военными репарациями за ущерб, причиненный Германией.

Мулярчик обратился к Парламентской ассамблее Совета Европы с просьбой "провести работу по вопросу о праве на справедливую и равную компенсацию и доступ к правосудию, справедливом и законном процессе для всех жертв немецкой агрессии во время Второй мировой войны".

Замминистра сообщил, что в рамках своей деятельности на многосторонних форумах он напишет Комиссару по правам человека Совета Европы Дуне Миятович. Он подчеркнул, что вопрос о потерях народов, подвергшихся нападению и оккупации нацистской Германией, еще требует осмысления и анализа.

"Действия Германии нанесли огромный и зачастую необратимый ущерб, который тормозит потенциал развития этих стран и народов на протяжении многих поколений", — подчеркнул Мулярчик, добавив, что многим жертвам не удалось получить адекватную компенсацию за причиненный вред.

Он отметил, что "в отличие от западных стран, граждане Центральной и Восточной Европы были лишены возможности добиваться надлежащего возмещения ущерба и компенсации. В то же время именно эта часть Европы была разрушена беспрецедентным образом".

Предложение о начале работы и принятии рекомендаций или резолюций в Совете Европы подписали в общей сложности 35 делегатов из 11 государств Совета.