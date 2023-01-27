Канада отправляет в Украину четыре танка «Леопард»

После заявлений своих союзников Канада также объявила, что будет поставлять основные боевые танки в Украину, и в качестве первого шага хочет отправить в зону боевых действий четыре «Леопарда».

Поставка состоится «в ближайшие недели», заявила министр обороны Анита Ананд на пресс-конференции в Оттаве.

Кроме того, канадские солдаты окажут поддержку своим украинским коллегам во вводе танков в строй.

Кроме того, Канада рассматривает возможность отправки дополнительных танков позднее.