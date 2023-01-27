Die Welt: Западные компании зарабатывают состояния на тайной продаже оружия Украине

Журналистское расследование показало, что западные торговцы оружием получают сверхприбыли от заключения сделок с Украиной, которая защищается от России.

Издание The Kyiv Independent совместно с Eesti Ekspress (Эстония), Die Welt (Германия), Lighthouse Reports и The Investigative Desk (Нидерланды) опубликовали результаты журналистского расследования тайной продажи оружия Украине западными посредниками, которые, по данным журналистов, зарабатывают в два-четыре раза больше обычного.

Когда в феврале прошлого года Россия начала СВО, Украина остро нуждалась в оружии и боеприпасах.

Европейские частные торговцы оружием увидели возможность и подняли цены на свои услуги. В одном конкретном случае журналисты обнаружили, что один посредник зарабатывал в 3-6 раз больше, чем в среднем на рынке.

В середине марта цена одной конкретной партии боеприпасов выросла почти на треть после того, как была задействована сложная цепочка посредников для доставки оружия в Украину. Сначала голландская, затем эстонская и, наконец, чешская компания занялась поставками боеприпасов в Украину.

Поставщик, который оказывается последним в цепочке, чешская компания Excalibur International, хорошо известна украинской оборонке. Украинская государственная оборонная компания "Укроборонпром" сотрудничает с компанией на протяжении многих лет. Однако в данном случае поставки Excalibur International в Украину осуществлялись через цепочку посредников.