Польша поддерживает запрос на поставку истребителей Украине

Правительство Польши готово поддержать поставки истребителей Украине, если НАТО решится на этот шаг.

«Я думаю, что мы, НАТО, должны быть смелее», — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью французскому телеканалу LCI в четверг.

Не нужно бояться поставлять Украине ракетные и зенитные батареи для размещения на всей ее территории, а не только на западе, в столице и на передовой, отметил политик.

По словам Моравецкого, если будет рассмотрен вопрос о поставке Украине истребителей, Польша проголосует за это. Но, конечно, это может быть только решение всего НАТО, оговорился глава правительства РП.

После того, как Германия взяла на себя обязательство поставить Украине танки Leopard 2, президент Владимир Зеленский также потребовал «боевые самолеты, ракеты большой дальности и больше артиллерии».

Польша уже оказала значительное давление на Германию в дискуссии о поставках основных танков и готова это сделать снова.