Пригожин дал ответ Стрелкову за Донбасс, Сирию, Африку и пригасил в штурмовики

Комментируя критические высказывания бывшего главы минобороны ДНР и экс-сотрудника ФСБ Гиркина-Стрелкова, основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал своему оппоненту должность в одном из подразделений ЧВК.

Пригожин отметил, что своей критикой «крайне вредной» Стрелков ранее подставлял бойцов «Вагнера» под удар.

Их могли преследовать за наемничество, отметил основатель группы, которого цитирует его пресс-служба.

«Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений», - предложил Пригожин.

Гиркин-Стрелков в своем посте в среду осудил медийную деятельность Пригожина, назвав ее «вредной» и отметил, что русские солдаты нужны на Украине, а не в Африке.

Пригожин напомнил, что у ЧВК, как у любой коммерческой структуры есть свои обязательства перед партнерами. Поэтому бойцы «Вагнера» продолжают выполнять обязанности, к примеру, в Мали и других странах.

Ранее сообщалось, что США вводят дополнительные санкции в отношении российской компании Wagner Group.

Министерство финансов США заявило, что это «крупная транснациональная преступная организация». Сотрудники компании несут ответственность за «нарушения» в Центральноафриканской Республике и Мали.