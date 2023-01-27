Япония вывела спутник на орбиту спутник для слежки за Северной Кореей

В четверг, 26 июня Япония успешно запустила ракету с радиолокационным спутником, собрав, среди прочего, данные разведки, сообщает информационное агентство Kyodo.

Таким образом Токио хочет улучшить реагирование на стихийные бедствия и следить за развитием событий на военных объектах Северной Кореи.

Ракета 46 H2A, разработанная Mitsubishi Heavy Industries Ltd., стартовала с космодрома Танегасима в префектуре Кагосима после однодневной задержки из-за плохой погоды и вышла на запрограммированную орбиту.

Радиолокационный спутник может записывать изображения на местности ночью, а также в сложных погодных условиях. По данным Центра спутниковой разведки кабинета министров, который поручил Mitsubishi Heavy запустить ракету, ее можно будет использовать для передачи данных в случае стихийного бедствия.

Стоимость проекта по созданию новейшего радиолокационного спутника составила 51,2 миллиарда иен (396 миллионов долларов). Ракета, которая его несла, использует жидкое топливо для движения, имеет длину 53 метра и диаметр 4 метра.