Зеленский: После решения Канады в нашей танковой коалиции уже 12 стран

Канада подтвердила намерение передать Украине танки. Таким образом, в бронетанковой коалиции участвуют уже 12 стран, сообщил Владимир Зеленский в четверг, 26 января.

"Сегодня мы отразили очередной массированный ракетный удар. Нападение, которое полностью подтверждает все, о чем мы говорили вчера с нашими партнерами и с самого начала нашего дипломатического марафона. Это зло можно и нужно остановить только соответствующим оружием", - заявил президент Украины.

Он заявил, что Украина "расширяет танковую коалицию" и добавил, что передать танки Киеву приняла решение Канада".

"В нашей танковой коалиции уже 12 стран", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что 26 января "благодаря доставленным в Украину системам ПВО и профессионализму украинских военных удалось сбить большую часть российских ракет и иранских беспилотников".