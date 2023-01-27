В Иране группа террористов напала на посольство Азербайджана
2023-01-27 09:50
В столице Ирана несколько радикалов попытались штурмом взять посольство Азербайджана.
В Тегеране группа вооруженных бандитов атаковала посольство Азербайджана. Международное информационное агентство Sputnik сообщает о жертвах.
По сообщению источника, атака радикалов была отбита, но один из сотрудников посольства погиб.
"Есть погибшие при отражении вооруженного нападения: руководитель охранной службы посольства Азербайджана в Иране Орхан Аскеров", - передает источник.
РИА Новости пишет о том, что погиб охранник посольства. Азербайджан начал срочное расследование.
Опубликовано: Николай Скира