В Иране группа террористов напала на посольство Азербайджана

В столице Ирана несколько радикалов попытались штурмом взять посольство Азербайджана.

В Тегеране группа вооруженных бандитов атаковала посольство Азербайджана. Международное информационное агентство Sputnik сообщает о жертвах.

По сообщению источника, атака радикалов была отбита, но один из сотрудников посольства погиб.

"Есть погибшие при отражении вооруженного нападения: руководитель охранной службы посольства Азербайджана в Иране Орхан Аскеров", - передает источник.

РИА Новости пишет о том, что погиб охранник посольства. Азербайджан начал срочное расследование.