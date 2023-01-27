Король Карл III выгнал своего брата принца Эндрю из Букингемского дворца

Король Велиобритании Карл III приказал своему брату, принцу Эндрю, покинуть Букингемский дворец.

Принца Эндрю ранее обвинили в сексуальных преступлениях, что привело к его отстранению от государственных функций и лишению титулов и привилегий, в том числе, по решению короля Карла III, полицейской охраны. Теперь монарх снова унизил своего брата и ясно показал, что отстраняет его от королевской семьи.

Некоторое время назад принц Эндрю вызвал скандал в королевской семье. Это случилось из-за его связи с Джеффри Эпштейном и, прежде всего, тем фактом, что в августе 2021 года Вирджиния Джуффре обвинила его в сексуальном насилии.

Это произошло, когда она была еще подростком. В конце концов соглашение было достигнуто, и принцу Эндрю было приказано выплатить пожертвование жертвам торговли людьми. Из-за этого любимый сын королевы Елизаветы лишился титулов и привилегий.

Теперь выясняется, что король Карл III также лишил его места в Букингемском дворце. The Sun утверждает, что 62-летнему аристократу сообщили, что он больше не может пользоваться своими апартаментами во дворце.

Вещи принца были вынесены из дворца. The Sun сообщает, что туда же отправились мягкие игрушки, которые 62-летний страстно собирал. Напомним, у младшего брата короля Чарльза была коллекция из 60 плюшевых мишек.

Аристократу очень нравились его апартаменты в Букингемском дворце. The Sun напомнил, что именно туда он приводил новых девушек, в том числе модель Каприс. Король разрешил своему брату переехать в Сент-Джеймсский дворец. Однако он не такой роскошный, как Букингемский.