Невеста из Филиппин пошла под венец с луковым букетом
2023-01-27 10:23
Филиппинка Эйприл Лика Биори-Нобис пошла под венец с луковым букетом, так как цены на лук резко выросли. Девушка предпочла практичность традициям.
28-летняя филиппинка Эйприл Лика Биори-Нобис удивила общественность, предпочтя традиционному букету невесты луковый весом в 11 фунтов.
Практичная барышня отреагировала так на резкое повышение цен на лук.
Свадебная церемония состоялась 21 января в городе Илоило (Бингаван). Подружки невесты также несли луковые букеты.
Опубликовано: Наталья Гончарова