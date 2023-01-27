Мужчину из Западной Вирджинии обвиняют в похищении и попытке сжеть женщину факелом

Мужчина из Западной Вирджинии был арестован из-за похищения и попытки сжеть женщину факелом.

Полицейские города Филиппы прибыли на вызов по поводу бытовых беспорядков 24 января.

Стражи порядка нашли женщину-жертву под крыльцом дома. Она утверждала, что 47-летний Сэмми Марц ударил ее по лицу и прижег факелом живот и ногу.

Несчастная сбежала из дома после того, как Марц угрожал ее убить.

Об ударе по лицу потерпевшей говорит ее опухший глаз, который она не могла открыть.