В 6-ти кинотеатрах Колумбуса прошла премьера индийского фильма Патхан, по поводу которого не умолкают споры

2023-01-27 10:49

Сразу 6 кинотеатров Колумбуса запустили премьерный показ индийской картины "Патхан".

В 6 кинотеатрах Большого Колумбуса показали премьеру индийской картины "Патхан", которой прочат лидерство по кассовым сборам в Индии.

Главную роль в боевике сыграл 57-летний звезда Болливуда Шакрукх Кхан. Фильм вызвал споры в индийских общинах, но все же жители Большого Колумбуса с удовольствием посмотрели экшн.

Фанаты описывают Кхана как Тома Круза, Тома Хэнкса и Леонардо Ди Каприо в одном лице.

Опубликовано: Наталья Гончарова









Новости СМИ2