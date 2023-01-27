В 6-ти кинотеатрах Колумбуса прошла премьера индийского фильма Патхан, по поводу которого не умолкают споры

Сразу 6 кинотеатров Колумбуса запустили премьерный показ индийской картины "Патхан".

В 6 кинотеатрах Большого Колумбуса показали премьеру индийской картины "Патхан", которой прочат лидерство по кассовым сборам в Индии.

Главную роль в боевике сыграл 57-летний звезда Болливуда Шакрукх Кхан. Фильм вызвал споры в индийских общинах, но все же жители Большого Колумбуса с удовольствием посмотрели экшн.

Фанаты описывают Кхана как Тома Круза, Тома Хэнкса и Леонардо Ди Каприо в одном лице.