В 6-ти кинотеатрах Колумбуса прошла премьера индийского фильма Патхан, по поводу которого не умолкают споры
2023-01-27 10:49
Сразу 6 кинотеатров Колумбуса запустили премьерный показ индийской картины "Патхан".
В 6 кинотеатрах Большого Колумбуса показали премьеру индийской картины "Патхан", которой прочат лидерство по кассовым сборам в Индии.
Главную роль в боевике сыграл 57-летний звезда Болливуда Шакрукх Кхан. Фильм вызвал споры в индийских общинах, но все же жители Большого Колумбуса с удовольствием посмотрели экшн.
Фанаты описывают Кхана как Тома Круза, Тома Хэнкса и Леонардо Ди Каприо в одном лице.
Опубликовано: Наталья Гончарова