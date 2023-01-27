Хилари Суонк чуть не потеряла глаз после постельной сцены с Джерардом Батлером

Джерард Батлер был гостем Дрю Бэрримор в ее собственном ток-шоу. В ходе беседы актер признался, что на съемках фильма "P.S. Я люблю тебя" произошел несчастный случай, а его партнершу по фильму Хилари Суонк пришлось госпитализировать.

Джерард Батлер снялся в фильме 2007 года "P.S. Я люблю тебя вместе с Хилари Суонк, которая получила травму во время съемок. Батлер рассказал о закулисье опасного происшествия на "Шоу Дрю Бэрримор".

Батлер признался, что был очень счастлив работать с обладательницей "Оскара". Еще до начала производства он решил сосредоточить все свое внимание на персонаже, которого сыграла Хилари Суонк. К сожалению, именно из-за него актриса получила травму на съемках фильма.

Батлер сказал Дрю Бэрримор, что ударил Хилари Суонк зажимом для подтяжек во время постельной сцены. Кусок металла со всей силы ударил актрису по лицу. Исполнительнице главной роли пришлось лечь в больницу, где ей зашили глубокую рану.

"Ее пришлось доставить в больницу. Представьте себе эту студию, через три секунды все исчезают. А я просто сижу в своих ирландских трусах, ботинках, носках и начинаю плакать. Я причинил боль Хилари Суонк. Я чуть не выколол ей глаз", — вспоминает Джерард Батлер.

В настоящее время 48-летняя Хилари Суонк беременна двойней. Звезда даже в таком особом состоянии не делает исключений и много времени проводит в спортзале. Вы можете найти нашу статью на эту тему здесь.