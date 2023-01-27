Украина грозит бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска спортсменов из России и Беларуси

Украина пригрозила бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если на них будут допущены российские и белорусские спортсмены, сообщает "Интерфакс".

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил в среду, 25 января о создании дорожной карты, направленной на реинтеграцию российских и белорусских спортсменов в мировые спортивные соревнования.

После консультаций с представителями спортсменов, международных федераций и национальных олимпийских комитетов МОК объявил, что "ни один спортсмен не может быть отстранен от соревнований исключительно на основании паспорта".

МОК заявил, что ему следует дополнительно изучить способы разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях в Париже, несмотря на то, что им запретили участвовать в большинстве олимпийских видов спорта после российской СВО в Украине в феврале 2022 года.

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что хочет, чтобы российские спортсмены имели право участвовать в Олимпийских играх под нейтральными флагами.

Украинская сторона не согласна с такой позицией.

"Такая ситуация неприемлема для нашей страны. Это принципиальный вопрос для всего украинского спортивного сообщества! В этом нас поддерживает президент и все общество", — заявил министр спорта Украины Вадим Гутцайт.

Гутцайт заявил, что Киев оказывает давление на МОК и другие международные организации, чтобы добиться поддержки исключения россиян и белорусов из Олимпийских игр.

Игры в Париже пройдут в середине следующего года.