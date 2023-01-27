Ковальчук похвасталась роскошным особняком в Испании
2023-01-27 11:14
Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук похвасталась в соцсетях своим домом в Испании.
Исполнительница Юлия Ковальчук показала пфолловерам свой дом на территории Испании.
Артистка похвасталась современной кухней и потрясающим видом из окна на побережье Коста-Брава.
Ковальчук с мужем и коллегой по сцене Алексеем Чумаковым купили особняк в 2012 году.
Новый год семейство встретило на Мальдивах, а после прямо с курорта отправилось в Испанию.
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Знаменитость разместила в соцсетях фото, где она стоит на своей современной кухне с блинами в руках.
Кадр Юлия подписала так: "Когда утром вся семья улыбается - это женское счастье!".
Опубликовано: Наталья Гончарова