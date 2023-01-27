Ковальчук похвасталась роскошным особняком в Испании

2023-01-27 11:14

Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук похвасталась в соцсетях своим домом в Испании.

Исполнительница Юлия Ковальчук показала пфолловерам свой дом на территории Испании.

Артистка похвасталась современной кухней и потрясающим видом из окна на побережье Коста-Брава.

Ковальчук с мужем и коллегой по сцене Алексеем Чумаковым купили особняк в 2012 году.

Новый год семейство встретило на Мальдивах, а после прямо с курорта отправилось в Испанию.

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    Знаменитость разместила в соцсетях фото, где она стоит на своей современной кухне с блинами в руках.

    Кадр Юлия подписала так: "Когда утром вся семья улыбается - это женское счастье!".

Опубликовано: Наталья Гончарова









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