Российский журналист Владимир Соловьев в своей программе "Соловьёв Live" заявил, что готов отправиться на передовую.

"Я устала быть добреньким. Реально, устал. Если надо для этого возглавить СМЕРШ, я готов возглавить СМЕРШ. Стать в строй к ребятам на передовой - пожалуйста", — подчеркнул Соловьев.

Он добавил, что "там сразу понимаешь, что хорошо, а что плохо".

"Соловьев хочет на фронт. Думаю, мечты должны сбываться", — прокомментировал видео в Twitter советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В другой записи, опубликованной в четверг, 26 января Соловьев нападает на канцлера Германии Олафа Шольца, который со среды стал главным объектом критики в российских СМИ в связи с решением Берлина отправить немецкие танки в Украину.

Всего несколько дней тому назад Соловьев потребовал ввести в Берлин русские войска. Он также раскритиковала Францию ​​из-за заявления президента Эммануэля Макрона о готовности передать Украине легкие колесные танки AMX-10 RC.