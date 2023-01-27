Бельгия объявила о поставке Украине ракет, автоматов и пулеметов

Бельгия отправит Украине новое вооружение на 90 млн евро, сообщает Le Soir. В этой поставке не будет танков.

По данным издания, решение по последнему пакету помощи для Украины принято, но официально оно должно быть подтверждено в пятницу, 27 января.

Бельгия намерена предоставить ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, которые могут использоваться в качестве зенитных в составе системы NASAMS, пояснил украинский военный портал.

Кроме того, Бельгия планирует пожертвовать некоторое количество пусковых установок для ЗРК "Мистраль", но не ракет, так как арсенал страны пуст. Ожидается, что ракеты будут поставлены Францией и Норвегией.

Бельгия также пожертвует автоматические винтовки SCAR, легкие пулеметы Minimi и Browning M2.

"После того, как многие страны во главе с США, Германией и Польшей объявили об отправке танков в Украину, Бельгия их не даст", — пишет Le Soir, поясняя, что в у Бельгии нет такой техники.